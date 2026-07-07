Oposición impulsará una comisión investigadora tras dictamen de Contraloría contra exministra Steinert

Parlamentarios de oposición anunciaron que impulsarán una Comisión Especial Investigadora (CEI) para revisar la actuación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República que determinó que excedió sus atribuciones.

Las bancadas de diputados del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana indicaron que buscan esclarecer los hechos y que el Gobierno "responda".

La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, acompañada de varios diputados de oposición, explicó que "hoy día tenemos que juntar las firmas. La comisión tiene un plazo de 60 días, pero por supuesto que tenemos en la mesa la fecha del 19 de agosto para tomar cualquier decisión", en referencia a una posible acusación constitucional.

“Necesitamos saber si el Gobierno supo de esto, qué hizo para resguardar el trabajo de las policías, qué hizo, por qué blindó a la ministra. Todo Chile fue testigo de que en medio de esta polémica salió el propio Presidente a blindar a la exministra. Queremos saber cuál fue el motivo y hoy día queremos que el Ejecutivo responda cómo está administrando la seguridad pública del país", agregó.

Y afirmó que “lo primero es decir que, si hoy Chile sabe que la exministra de Seguridad Pública cometió una ilegalidad, es porque este Congreso está ejerciendo su labor fiscalizadora".

“Hemos decidido anunciar la Comisión Especial Investigadora porque necesitamos que el Gobierno responda a todas aquellas preguntas que se negó a responder en su momento, que deje de esconderse detrás de la PDI. Es el Ejecutivo al que le corresponde dar cuenta de las decisiones que toma", aseguró.

Urrutia, en representación de las bancadas de oposición aseguró que "nuestra preocupación no tiene que ver con una pelea entre oposición y oficialismo, tiene que ver con que aquí hay un caso grave, porque una ministra encargada de la seguridad pública se inmiscuyó en un caso de crimen organizado".

La diputada comunista Daniela Serrano, en tanto, destacó que “lo que nosotros buscamos también poner en valor es nuevamente que las herramientas fiscalizadoras de la Cámara no son para mal utilizarlas".

“Primero vamos a hacer una comisión especial investigadora para reunir antecedentes suficientes y no descartar un mecanismo también como es la acusación constitucional", aseguró.

Explicó que “acá hay un acuerdo, no solamente de unidad, sino de la seriedad con que debe actuar una oposición cuando le toca también fiscalizar un Gobierno".

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