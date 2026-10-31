Oposición exige renuncia del ministro Rabat o presentará acusación constitucional

Tras la salida del ahora exsubsecretario Luis Silva, el diputado socialista Juan Santana, quien presentó una denuncia penal por la rebaja de penas a pedófilos, insistió en que el Presidente José Antonio Kast debe pedirle la renuncia al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"Está bien que Luis Silva haya salido. Era lo mínimo después de haber firmado rebajas de condenas a abusadores de menores de edad. Pero que nadie se confunda, porque el gobierno no puede usar a Silva como fusible para salvar al ministro Rabat", señaló Santana.

"El propio Silva dijo que firmó aplicando el criterio que fijó Rabat y Rabat firmó 22 de estos decretos, más que nadie. Además, según lo que se ha informado, a Silva lo sacaron por subir un video sin avisarle al ministro y no por la rebaja, lo que dice mucho de las prioridades de este gobierno", añadió.

Agregó que "la Fiscalía abrió una investigación penal por la denuncia que presentamos junto al diputado Luis Cuello. Así que el Presidente Kast tiene que hacerse cargo y sacar también al ministro Rabat como lo hemos pedido todas las bancadas del Congreso Nacional".

Por su parte, el diputado Ignacio Achurra (FA) aseguró que "el Presidente Kast está más preocupado de los ajustes de cuentas y las vendetas al interior de su gabinete, entre sus secretarios y ministros, que la profunda crisis de confianza que ha producido la liberación de criminales abusadores de niños y niñas".

"Presidente Kast, haga lo que tiene que hacer, remueva al ministro Rabat, empiece a recomponer las confianzas y retráctese de los decretos que ya aprobaron y permitieron soltar a los criminales más brutales, violadores, abusadores de niños y violadores de derechos humanos", agregó Achurra.

Su par Daniel Manouchehri (PS) expresó que "a Luis Silva lo sacan por delatar a Rabat, no por firmar decretos que permitieron liberar a violadores de niños. Grabó un video para salvarse solo y terminó delatando al ministro. Rabat debe irse. Kast debe dejar de proteger decisiones pro pederastas y pensar en las víctimas. El Congreso tendrá que sacarlo".

A su vez, la senadora Daniella Cicardini (PS) expresó: "Las cosas como son. Echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños. Presidente Kast, asuma la responsabilidad y saque al ministro Rabat. El gobierno es un meme, no entienden nada".

Finalmente, desde la DC la senadora Yasna Provoste declaró que "un decreto cada tres días rebajando condenas a quienes abusaron de niños. Hoy piden la renuncia a quien lo explicó en un video, pero no a quien definió el criterio. Presidente Kast, las responsabilidades no se reparten así", mientras que su similar Iván Flores dijo que "este problema no se soluciona mientras el ministro de Justicia siga estando donde está y se arriesga a una Acusación Constitucional".

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