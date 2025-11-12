Oposición exige que Jara se disculpe con Carabineros tras cánticos en cierre de campaña en Maipú

La consigna “el que no salta es paco”, coreada por asistentes al cierre de campaña de Jeannette Jara (PC) en Maipú, generó una ola de críticas desde la oposición, que exigió a la candidata oficialista disculparse públicamente por lo ocurrido.

Durante el acto, la abanderada respondió a los cánticos señalando: “Les propongo lo siguiente. Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos”. Sin embargo, su reacción fue considerada insuficiente por parlamentarios de oposición, quienes la acusaron de no haber intervenido para detener la consigna.

Desde la bancada de diputados de la UDI, se cuestionó duramente la actitud de Jara. El presidente del partido, Guillermo Ramírez, afirmó que es “una pena que después de todo lo que han sufrido los chilenos la inseguridad del país, tengamos a la candidata del Gobierno con un público que grita ‘el que no salta es paco’. Nosotros nos sentimos orgullosos de Carabineros (...) cuando seamos mayoría parlamentaria le vamos a dar un respaldo como el que nunca han tenido”.

En la misma línea, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que “la izquierda dura, representada por Jeannette Jara, sigue con estos mensajes de odio contra Carabineros, intentando refundarlos como siempre lo han querido. Los funcionarios policiales necesitan sentirse apoyados para enfrentar el crimen organizado y la migración ilegal, y no ofendidos como se ha hecho en el cierre de esta campaña. Lo que ocurrió anoche es una verdadera falta de respeto hacia miles de hombres y mujeres que arriesgan su vida a diario por protegernos”.

El jefe de bancada UDI, Henry Leal, agregó que “lo que más nos llama la atención es que la candidata Jara, mientras había cánticos contra carabineros no decía nada, sonreía (...) Ella no debió haber aceptado este tipo de situaciones”.

Jorge Alessandri, también diputado UDI, complementó: “No han cambiado en nada, siguen siendo antidemocráticos, revolucionarios y están dispuestos a atacar a una institución noble como Carabineros. No sorprende, no extraña, eso es Jara, eso es el PC”.

Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper calificó la situación como “extremadamente grave, pero más grave todavía es que ella no los haya parado en seco. Chile se merece una explicación, porque es inaceptable lo que ha ocurrido”.

Su par Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN, añadió que “esto retrata de cuerpo y alma lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. No ven a carabineros como una mano amiga, como un servidor público, sino que como un enemigo y un represor. Es lamentable que la candidata Jara hable en público como que la seguridad pública fuera una prioridad, pero fue incapaz de acallar a quienes ofendieron a carabineros en este acto público masivo. Así piensa la izquierda, así que no se engañen”.

El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, también se sumó a las críticas, afirmando que es “muy decidor que en el acto de cierre de Jeanette Jara se hayan escuchado cánticos contra Carabineros, porque su base de apoyo está conformada por quienes durante el estallido social querían acabar con una institución que es muy valorada por la ciudadanía como es Carabineros. Y más decidor aún es que la propia candidata no se haya molestado en tratar de acallar esas manifestaciones”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya sostuvo que lo ocurrido “evidencia que Jara es la candidata del octubrismo, de los ‘primera línea’ y de quienes reivindican la violencia. Por mucho que se esfuerce en maquillarse de demócrata y patriota, sigue siendo la misma comunista con la camiseta del perro matapacos”.

En tanto, el subjefe de bancada republicana, Luis Fernando Sánchez, afirmó: “El odio en contra de nuestras policías y carabineros es Jara. Tal como le decía ayer en su cierre de campaña José Antonio Kast, esto es lo que ellos representan, el odio más duro, el odio más inaceptable en contra de nuestras policías, y lo vimos reflejado en el cierre de campaña de ella, donde el público gritaba en contra de nuestras policías”.

