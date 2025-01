Oposición citará a ministro Marcel a comisión de Hacienda de la Cámara ante inminente incumplimiento de meta fiscal

Pese a que en noviembre los ingresos del sector público aumentaron y el gasto fiscal se moderó, las cifras fiscales no han alcanzado las expectativas trazadas, esto es, cumplir con la meta de un déficit estructural de 1,9% para 2024. Este escenario ha generado preocupación entre los diputados de oposición de la comisión de Hacienda, quienes critican la gestión del Ministerio de Hacienda.

Según La Tercera, el informe de Ejecución Fiscal de noviembre muestra que los ingresos del Gobierno Central aumentaron un 20,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, este incremento está lejos de la proyección de 5,3% fijada por Hacienda. La última proyección estima un déficit del 2,3% del PIB para 2024.

Los diputados de oposición han intensificado sus críticas y planean citar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En este sentido, Miguel Mellado sostuvo que “a todas luces los cálculos de ingresos del gobierno para el 2024 no estuvieron acorde con la realidad y la proyección para 2025 fueron demasiado optimistas. No veo autocritica por parte del gobierno para decir que se equivocaron y cómo van a cuadrar la caja. Marcel debe ir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados”.

En tanto, Frank Sauerbaum, diputado RN, afirmó que “es una lástima que no consideraran las advertencias de que no íbamos a cumplir las metas fiscales, pero el gobierno insistió en que se iba a revertir a fines de año por un mayor ingreso por IVA. El gobierno nos tendrá que explicar cómo lo hará para recortar el gasto, porque no es una opción que el país se siga endeudando. Esperamos que el Ejecutivo asista al Congreso a explicar la situación financiera del país”.

Desde el partido Republicano, el diputado Agustín Romero indicó que “las cifras son preocupantes y la situación fiscal es grave, por lo que efectivamente amerita que el ministro de Hacienda comparezca ante el Congreso Nacional para dar explicaciones. Creo que más allá de esas explicaciones, el ministro Marcel debe asumir su responsabilidad por el manejo económico, que, a mi juicio, ha sido temerario”.

VISIÓN TÉCNICA

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, y la investigadora Margarita Vial consideran improbable que se logre la proyección de ingresos necesaria para cumplir las metas fiscales. En cuanto al gasto público, aunque se moderó en noviembre, alcanzar la proyección del gobierno de 3,5% sigue siendo difícil.

Esta última asegura que “para que el Ejecutivo cumpla sus metas fiscales de 2024, los ingresos deben crecer un 48,9% en diciembre y, al mismo tiempo, el gasto debe caer un 13,1%. En línea con lo que se ha observado en la ejecución presupuestaria a lo largo del año, es muy difícil que el déficit efectivo sea menor a 3% del PIB, muy lejos del 2% que proyectó el Ejecutivo hace sólo dos meses”.

