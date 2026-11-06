Oposición afirma que seguirán "trabajando con unidad y rigor" para presentar una AC "bien fundada" contra Rabat

Las bancadas de los partidos de oposición informaron que continúan avanzando en la redacción de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

A través de un comunicado, dieron a conocer que siguen "avanzando de manera unitaria y coordinada en la elaboración de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat".

Añadieron que "se trata de un desafío conjunto, serio y riguroso, que asumimos con la responsabilidad que exige una de las herramientas de fiscalización más relevantes que la Constitución entrega a la Cámara de Diputadas y Diputados".

La redacción del libelo acusatorio es desarrollada por los equipos jurídicos y expertos de las bancadas.

Además, señalaron que "somos los parlamentarios y parlamentarias quienes damos conducción a este proceso, definimos sus fundamentos y respondemos políticamente por su contenido".

En ese marco, declararon que el jueves 5, "celebramos una jornada de trabajo en la sede del Congreso Nacional en Santiago, en la que un grupo de abogadas y abogados, junto a nuestros equipos, revisaron los fundamentos del libelo y entregaron valiosos aportes, comentarios y observaciones jurídicas. Participaron en esta instancia los abogados Jaime Gajardo, Patricia Muñoz, José Antonio Ramírez, Williams García, Francisco Bustos, Gabriel Osorio y Constanza Tobar".

Complementaron que "agradecemos sinceramente su disposición, asesoría y la calidad de sus contribuciones, que enriquecen el análisis y fortalecen la solidez técnica de la acción y el trabajo de redacción de nuestros equipo de bancadas".

Finalmente, remarcaron que "la oposición seguirá trabajando con unidad y rigor para presentar una acusación constitucional bien fundada, en cumplimiento de nuestro deber de fiscalizar y de resguardar el interés de las víctimas y de la ciudadanía".

PURANOTICIA