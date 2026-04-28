Operativo que incluyó allanamiento del departamento de Kaminski terminó con 18 detenidos y más de 40 vehículos incautados

Con 18 detenidos hasta el momento y 43 vehículos incautados culminó la operación "Rey David", en el marco de una investigación por lavado de dinero asociado al narcotráfico que, en principio, tenía al comunicador Francisco Kaminski como sujeto de interés.

El nombre de la operación corresponde al dueño de una automotora de Puente Alto, supuesto líder de la organización criminal, que fue allanada en la mañana de este martes y donde se incautaron diversos vehículos, algunos de alta gama de los cuales se desconoce su procedencia.

Además, se realizaron otros allanamientos en La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto, como también en comunas de las regiones de Valparaíso y O’Higgins, todo coordinado por la Fiscalía Metropolitana Sur y a cargo de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los vehículos incautados fueron trasladados al cuartel de la Briant, en tanto que los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para su formalización.

En cuanto a Kaminski, fue detenido en su departamento de Las Condes, donde la PDI encontró "unos gramos de marihuana", según dijo el mismo presentador.

Los detectives llegaron al domicilio del locutor radial pasadas las 05:30 horas y encontraron marihuana que el comunicador dijo que mantenía para su consumo personal. De todas maneras, fue detenido en flagrancia y trasladado al cuartel de la Briant en Estación Central.

Poco antes de la 09:00 horas, el comunicador fue liberado y en declaraciones a la salida del cuartel señaló que "me encontraron unos gramos de marihuana" y que en la causa de lavado de activos se encuentra en calidad de testigo.

"Me compré una auto en una automotora, por eso estaban investigando y me fueron a tomar declaración como testigo", agregó, en relación a un local de venta de vehículos investigada por lavado de activos. Luego, abordó un vehículo y se retiró.

PURANOTICIA