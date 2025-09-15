Operativo en Peñaflor: Detienen a grupo que organizaba ventas de drogas para Fiestas Patrias

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de cinco personas en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana. La fiscal jefe de Talagante, Tania Sironvalle, informó que los detenidos formaban parte de un grupo delictual que tenía el control territorial de la población Nueva Peñaflor.

La fiscal Sironvalle detalló que la banda se estaba preparando para la venta de drogas durante las próximas Fiestas Patrias. En los 21 allanamientos que se realizaron, se incautó droga que incluso había sido enterrada en los patios de los domicilios.

El prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, agregó que el grupo también era responsable de disparos injustificados en la comuna.

Las autoridades destacaron que este operativo es crucial para la seguridad de la comunidad, ya que este tipo de organizaciones criminales suelen abastecerse de grandes cantidades de sustancias ilícitas para los periodos festivos.

PURANOTICIA