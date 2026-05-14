Operativo en La Pintana y Puente Alto: Carabineros recupera carga de alcohol avaluada en $300 millones

Un operativo policial realizado entre las comunas de La Pintana y Puente Alto, en la Región Metropolitana, permitió la detención de dos hombres por el delito de receptación y la recuperación de una millonaria carga de bebidas alcohólicas, avaluada en cerca de $300 millones. Además, Carabineros logró recuperar dos camiones que mantenían encargo vigente por robo.

El procedimiento se inició luego de que un conductor de 31 años llegara hasta una unidad policial para denunciar que había sido intimidado por un grupo indeterminado de sujetos mientras transitaba por el sector de Camino Lonquén con avenida Lo Espejo, en la comuna de Lo Espejo.

Según la denuncia, los delincuentes le sustrajeron el camión que conducía junto a la totalidad de la carga y posteriormente lo mantuvieron retenido en un lugar desconocido. Horas más tarde, la víctima fue liberada sin lesiones y acudió a realizar la denuncia correspondiente.

Tras recibir los antecedentes, personal de la SIP de la Tenencia SOM Galindo desarrolló diligencias investigativas autónomas que permitieron establecer, mediante el sistema GPS del vehículo robado, que el camión permaneció durante un tiempo prolongado en un inmueble ubicado en la comuna de La Pintana.

Con esta información, funcionarios policiales se trasladaron hasta calle Los Manzanos, donde cerca de las 20:15 horas de este miércoles, concretaron la primera detención. En el lugar, y tras un ingreso voluntario autorizado por el propietario del inmueble, se encontraron diversas especies vinculadas al ilícito, procediendo a la captura de un hombre de 35 años, quien no mantenía antecedentes policiales.

Las diligencias continuaron y, gracias a los antecedentes recopilados durante la primera intervención, Carabineros logró posteriormente la detención de un segundo sujeto, de 74 años y también sin antecedentes policiales, en un sitio eriazo ubicado en calle Gabriela, en la comuna de Puente Alto.

En ese lugar, el personal policial recuperó la totalidad de la carga de bebidas alcohólicas sustraída, además de dos camiones de gran tamaño que mantenían encargo vigente por robo y que circulaban con placas patentes de fabricación artesanal.

Uno de los vehículos recuperados correspondía a un camión con encargo por robo en lugar habitado desde julio de 2025 en la comuna de Maipú, el cual circulaba con placas falsas. El segundo mantenía encargo por robo de vehículo motorizado desde diciembre de 2024 en Cerrillos y también utilizaba placas artesanales.

Ambos camiones mantenían en su interior parte de la carga asociada al robo denunciado durante el mediodía en Lo Espejo.

Todos los antecedentes y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias investigativas para identificar a los autores del robo inicial y establecer el paradero del camión sustraído.

PURANOTICIA