Operativo en El Bosque termina con detenido por abuso sexual y amplio decomiso de especies robadas

Carabineros detuvo a un sujeto de 21 años acusado de abuso sexual contra una mujer en medio de un robo con violencia ocurrido el pasado 29 de noviembre en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana. El ataque ocurrió cuando cinco individuos armados ingresaron sorpresivamente a una vivienda ubicada en calle Antonio Bórquez del Solar y sustrajeron diversas especies de valor.

Según informó la institución, antes de huir del lugar, uno de los delincuentes —identificado como M.E.E.A., chileno de 21 años— realizó tocaciones a la víctima, lo que fue denunciado ante Carabineros. El caso quedó en manos del OS9 y sus equipos especializados, quienes desarrollaron diversas diligencias para identificar a los responsables.

Con los antecedentes reunidos, los funcionarios llegaron hasta un domicilio en calle General Canto, en la comuna de La Granja, donde se encontraron con nuevas aristas del caso. En el departamento fue detenida E.N.A.F., chilena de 36 años y madre de uno de los integrantes de la banda, luego de que no pudiera justificar la procedencia de múltiples objetos hallados en el inmueble.

En la misma vivienda se encontraba M.I.E.A., un menor de 15 años, quien mantenía en su habitación una pistola y munición, por lo que también fue detenido.

Posteriormente, en la vía pública, fue ubicado el presunto autor del abuso sexual, M.E.E.A., quien se encontraba acompañado de su hermano J.E.E.A., de 17 años. Este último mantenía una orden vigente por robo con intimidación, quedando igualmente detenido.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó un revólver calibre .22 sin encargo, cuatro cartuchos calibre .22, un cartucho calibre 9 mm, además de tres televisores, 12 relojes, siete carteras, un teléfono celular, tres tablets y un automóvil.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización, mientras continúan las diligencias para dar con el resto de la banda involucrada en el asalto.

