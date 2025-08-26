Operativo antidrogas entre Los Vilos y Santiago permite decomisar más de 90 kilos de clorhidrato de cocaína y pasta base

Carabineros antidrogas del OS7 detuvieron a tres personas y decomisaron más de 90 kilos de droga, entre pasta base y cocaína, avaluada en 800 millones de pesos.

El operativo se inició en la ruta 5 Norte, a la altura de Los Vilos, con una fiscalización vehicular que se transformó en un despliegue de inteligencia e investigación que concluyó en la comuna de Santiago.

En este control vehicular, un can antidrogas detectó 90 paquetes contenedores de droga, tras lo cual se detuvo dos sujetos a bordo. Luego se efectuó una entrega controlada, con agentes encubiertos, que trasladaron la droga hasta la capital.

Como resultado del trabajo policial, los sujetos fueron sometidos al control de detención y formalización de la investigación por parte de la Fiscalía de Los Vilos.

La fiscal jefa de Los Vilos, Lady Dubo, informó que "el OS7 logró detectar este cargamento y como fiscalía se dispuso su entrega controlada para detectar a los receptores. Dos de los tres sujetos quedaron en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad ".

Tras la formalización, el Juzgado de Garantía concedió un plazo de 90 días para terminar la investigación.

En cuanto al decomiso, se contabilizaron 22 kilos 735 gramos de clorhidrato de cocaína, 70 kilos 335 gramos de pasta base, además de dinero en efectivo chileno y boliviano.

