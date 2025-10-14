Operativo antidrogas en Maipú: 16 casas allanadas, 15 detenidos, droga y armamento incautado

Personal del OS7 de Carabineros realizó un operativo simultáneo en 16 domicilios en la comuna de Maipú, logrando la detención de 15 personas y la incautación de droga y armamento.

Según informó la capitán Belén Galaz, del Departamento OS7, la intervención se desarrolló en dos etapas y contó con la participación de efectivos del GOPE, personal territorial, la Sección Drones y COP de la Institución.

“Se detuvo a 15 personas, la gran mayoría de ellos chilenos (…) se logró la incautación de una gran cantidad de droga dosificada y droga a granel. Además, se pudo incautar una escopeta de fabricación artesanal”, indicó.

Durante el procedimiento, en uno de los domicilios ubicados en el sector de Tres Poniente con Av. Portales, dos sujetos intentaron escapar por los techos, siendo detenidos gracias al apoyo aéreo de los drones institucionales, que permitieron su ubicación y seguimiento en tiempo real.

El operativo forma parte de las acciones permanentes del OS7 orientadas a combatir el microtráfico de drogas y sus efectos en los barrios.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA