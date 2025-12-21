Operativo aeronaval permite rescatar a cuatro turistas australianos en Magallanes

Un oportuno operativo de la Armada de Chile permitió el rescate de una familia de cuatro ciudadanos australianos que permanecía varada en un velero en la isla Burnt, sector del Canal Ballenero, a más de 230 kilómetros al este de Puerto Williams, en la Región de Magallanes.

La emergencia fue reportada durante la madrugada del sábado desde Punta Arenas, lo que activó de inmediato el despliegue de medios de la Tercera Zona Naval, a través del Distrito Beagle. En el operativo participaron la patrulla “Sibbald”, la lancha “Hallef” y el rompehielos “Almirante Viel”, que se encontraba en tránsito tras regresar desde la Antártica.

Gracias a las favorables condiciones meteorológicas, se utilizó un helicóptero embarcado en el “Almirante Viel”, lo que permitió el desembarco de personal de rescate aeronaval en el sector. Los equipos lograron ubicar a los cuatro ocupantes del velero —dos de ellos menores de edad— y coordinar su evacuación en un bote de goma, pese a las complejas condiciones del terreno rocoso y la exposición al viento y al mar.

Una vez a bordo del rompehielos, la familia fue evaluada por personal médico naval, constatándose que todos se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones de consideración, dando por finalizado con éxito el operativo de rescate en uno de los sectores más australes del país.

