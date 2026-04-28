"Operación Rey David": Amplían detención de 18 imputados en causa por lavado de activos y otros delitos

Por solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur, el 15º Juzgado de Garantía de Santiago amplió la detención de los 18 sujetos imputados en el marco de la "Operación Rey David", investigación por lavado de activos relacionado al narcotráfico.

Respecto a las resoluciones judiciales, el fiscal a cargo, Milibor Bugeño, detalló los plazos establecidos por el tribunal: "A solicitud de la fiscalía se amplió la detención de los 17 imputados, 18 imputados más el que pasó también por flagrancia, al día de mañana a las 10 am, causa que se sigue por distintos delitos, entre ellos los de lavado activo".

Junto con la extensión del plazo de arresto, el persecutor del Ministerio Público añadió una medida adicional sobre el manejo de la información, informando que "el día de hoy también se decretó una reserva por 10 días de esta investigación".

Las diligencias de esta jornada contemplaron un total de 26 allanamientos ejecutados por efectivos de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la coordinación del ente persecutor metropolitano. Los operativos simultáneos se desplegaron en diversos puntos de la capital, específicamente en las comunas de La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto, extendiéndose además hacia diferentes localidades de las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

Uno de los domicilios registrados por los efectivos policiales pertenece al comunicador Francisco Kaminski, quien figura en la carpeta investigativa como sujeto de interés. El ingreso a su vivienda se concretó pasadas las 05:30 horas, instancia donde los detectives hallaron marihuana. Producto de este descubrimiento, el rostro televisivo fue aprehendido en flagrancia y derivado de inmediato hasta las dependencias de la Brigada Antinarcóticos (Brian) en Estación Central.

La retención del animador se extendió hasta poco antes de las 09:00 horas, momento en que recuperó su libertad. Al abandonar el cuartel policial, aclaró su situación judicial afirmando que "me encontraron unos gramos de marihuana" y precisó que su rol en la causa principal por lavado de activos es únicamente en calidad de testigo.

Para explicar su vínculo con el caso, el cual involucra a un local de venta de vehículos indagado por la justicia, el comunicador argumentó: "Me compré una auto en una automotora, por eso estaban investigando y me fueron a tomar declaración como testigo". Tras emitir estas declaraciones, abordó un vehículo y se retiró del lugar.

PURANOTICIA