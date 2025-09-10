"Operación Fortaleza": Más de 3.348 detenidos deja despliegue a nivel nacional entre Carabineros y la PDI

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el director general de Carabineros, Marcelo Araya; el general director de la PDI, Eduardo Cerna, junto al subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, entregaron el balance del "Operativo Fortaleza”, el segundo de carácter nacional, desarrollado este martes, y realizado en coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

En líneas generales, el despliegue policial a nivel nacional culminó con la detención de 3.348 personas.

Cordero destacó que “se han desplegado más de 6.700 funcionarios, que es un 28% más de los que se desplegaron durante el mes de agosto en el operativo unificado. Se han utilizado más de 2.200 medios logísticos, que es un 58% adicional al que se utilizó en el operativo anterior”.

El objetivo del operativo se centró en tres líneas de acción: captura de prófugos, control migratorio y ejecución de órdenes de allanamiento.

DETENCIONES Y CASOS RELEVANTES

Del total de detenidos, 1.831 corresponden a órdenes de aprehensión (55%), mientras que el 45% restante fueron capturados en situaciones de flagrancia.

Entre los casos destacados, el secretario de Estado mencionó “una persona que fue a propósito de un encargo policial en el control realizado en Iquique, que está por encargo policial asociado a un triple homicidio en el mes de abril del año 2025 en la comuna de Colina, y además de un triple homicidio frustrado”.

También se detuvo a individuos vinculados a delitos de encerrona “de muy distinta naturaleza, para poder más o menos identificar los que son más significativos”.

INCAUTACIONES Y FISCALIZACIONES

El operativo permitió la incautación de 147 armas, más de 1.200 municiones y el allanamiento de 161 domicilios. En paralelo, se realizaron más de 1.200 fiscalizaciones a extranjeros, con 371 denuncias, “de ellas el 50% corresponde a ciudadanos, a personas de nacionalidad venezolana”, detalló Cordero.

Además, se efectuaron 52.000 controles de identidad, 45.000 controles vehiculares y 3.600 fiscalizaciones a locales comerciales y de alcoholes.

PLAN 11 DE SEPTIEMBRE

En el mismo contexto, el ministro Cordero abordó los preparativos policiales por la conmemoración del 11 de septiembre. “Yo no puedo entrar en detalles, pero sí le puedo decir que la identificación de los puntos críticos, pero también de los puntos estratégicos asociados al 11 de septiembre, están no solo debidamente identificados, sino que los servicios policiales adecuadamente cubiertos”.

Según indicó, “la instalación de los servicios comienza hoy, 10 de septiembre, y terminan en la madrugada del 12 de septiembre”.

VOCES INSTITUCIONALES

El director general de Carabineros, Marcelo Araya, subrayó que “esto no es solamente una operación puntual, sino que es un trabajo sistemático que estamos desarrollando respecto a lo que es la entrega de información, un trabajo en distintos terrenos, reuniones de planificación, reuniones de coordinación, y un trabajo efectivo en terreno. Eso da cuenta también de mucho avance que hemos tenido y el camino en este caso es trabajar unidos y es trabajar en estos ámbitos que son muy específicos”.

Por su parte, el general director de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que “es un trabajo que vamos a mantener, es una lógica, es una forma de operar que ya definimos con el General Marcelo Araya, y es lo que se va a ver permanentemente, ahora en adelante”, añadiendo que “los resultados cada vez nos dicen que la decisión que tomamos fue la correcta. Los resultados así lo avalan”.

(Imagen: @GobiernodeChile)

PURANOTICIA