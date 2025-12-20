“Operación Apocalipsis” expone redes internas que socavan el sistema penitenciario

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó los alcances de la denominada “Operación Apocalipsis”, investigación que permitió la detención de 70 personas, entre ellas 46 funcionarios de Gendarmería, acusados de integrar una red de corrupción al interior del sistema penitenciario. Según el secretario de Estado, los hechos revelados constituyen una amenaza directa a los avances logrados en materia de seguridad carcelaria.

En ese contexto, Gajardo destacó las inversiones realizadas durante los últimos años, como la instalación de sistemas de inhibición de telefonía celular, escáneres corporales y equipos de rayos X. Sin embargo, advirtió que estas herramientas pierden efectividad cuando existen funcionarios involucrados en prácticas ilícitas, subrayando que “la tecnología no sirve de nada si quienes deben fiscalizar forman parte del problema”.

El ministro relató que la investigación permitió detectar situaciones graves, como la devolución o reventa de teléfonos celulares incautados durante allanamientos, así como eludir controles tecnológicos incluso en recintos que cuentan con equipamiento moderno. Estos antecedentes, sostuvo, reflejan la necesidad de una intervención estructural y sostenida.

Frente a este escenario, Gajardo explicó que el Ejecutivo ha impulsado una estrategia integral contra la corrupción, coordinada con el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros en todas las regiones del país. El objetivo, afirmó, es depurar la institución y asegurar que quienes cometan delitos enfrenten la justicia sin distinción.

Finalmente, el titular de Justicia resaltó que el sistema de inhibición de telefonía, inexistente al inicio del actual gobierno, hoy cubre al 20% de la población penal y se proyecta su expansión a nueve nuevos establecimientos. Con ello, aseguró, se espera dejar al próximo gobierno una cobertura cercana al 50% de las personas privadas de libertad, como parte de un esfuerzo sostenido por recuperar el control y la probidad en las cárceles del país.

PURANOTICIA