Operación Apocalipsis: 70 detenidos y evidencia reforzada en escándalo de corrupción

El caso conocido como “Operación Apocalipsis”, uno de los mayores escándalos de corrupción en Gendarmería, sumó este domingo su tercera jornada de formalización, que involucra a aproximadamente 70 personas detenidas, entre civiles y funcionarios penitenciarios. La audiencia se desarrolló en la sala 203 del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante la jornada, la Fiscalía Metropolitana Occidente expuso pruebas que detallan el funcionamiento de una extensa red criminal en distintos recintos penitenciarios, operando con apoyo de al menos nueve bandas internas. Los antecedentes incluyen miles de horas de conversaciones telefónicas, cerca de 9 mil transacciones comerciales y registros audiovisuales sobre el ingreso de encomiendas a las cárceles.

Entre los elementos presentados, se escucharon interceptaciones telefónicas entre gendarmes y los “manilleros”, quienes introducían artículos prohibidos como teléfonos celulares y alimentos al interior de los penales. El fiscal a cargo, Marcos Pasten, afirmó que estas pruebas permiten atribuir responsabilidad penal a los imputados en calidad de autores.

Desde la defensa, los abogados manifestaron críticas al desarrollo de la audiencia. Diego Rojas cuestionó la falta de medidas de resguardo para sus defendidos y criticó la prolongación de la jornada, mientras que María Ignacia Barrera aseguró que el proceso ha estado marcado por irregularidades formales y de fondo que serán estudiadas más adelante mediante recursos legales.

La audiencia de formalización continuará este lunes a partir de las 10:00 horas, cuando se espera que las defensas presenten sus argumentos y antecedentes en el marco de la investigación. La causa sigue generando atención por la magnitud de la red criminal y la participación de funcionarios de Gendarmería.

PURANOTICIA