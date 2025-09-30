Ola de calor en Santiago: hasta 30 °C esta semana antes del regreso del frío y posibles lluvias

Esta semana, pronostican que, durante al menos tres días, habrá un alza en las temperaturas en Santiago, para después volver a condiciones más frías que podrían traer lluvia.

Según consignó La Tercera, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé que este martes, 30 de septiembre la temperatura rondará entre los 25 y 26 °C en las distintas comunas de la Región Metropolitana.

En los próximos días, la temperatura aumentará hasta llegar casi a los 30 °C, debido a una dorsal cálida en altura que mantendrá el cielo despejado entre el martes 30 y jueves 2 de octubre.

El día más caluroso de la semana será el jueves 2 de octubre, cuando los termómetros podrían alcanzar hasta los 30 °C en algunos sectores de la región, como Colina y el norte de Santiago.

En el centro, sur y poniente de la ciudad, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo, las máximas estarían entre los 27 y 29 °C.

Mientras que el fin de semana, el pronóstico indica que podrían volver las precipitaciones a Santiago. El viernes 3 de octubre, llegará el aire costero que aliviará un poco las altas temperaturas, según explicaron desde Meteored.

Para el viernes, la DMC pronostica una máxima de 21 °C, con un cielo cubierto de nubes durante toda la jornada.

La probabilidad de lluvia se concentraría el sábado 4 de octubre, en forma de chubascos débiles y aislados, particularmente en las comunas ubicadas al surponiente de la Región Metropolitana y en zonas cordilleranas.

