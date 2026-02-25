Oficina del Presidente Electo defiende fotografía con escudo nacional en banda presidencial: "No pertenece a un sector, sino a Chile"

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) salieron a defender la fotografía que fue cuestionada porque en la banda aparece un escudo nacional, lo que violaría el artículo 2° de la Ley 2.597 que regula los componentes de la banda presidencial, sin incluir el escudo u otros elementos.

"La banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas", aseguraron desde la OPE.

"La banda presidencial ha tenido distintas configuraciones a lo largo de la historia, pero el Escudo Nacional -establecido en el siglo XIX- ha sido siempre el símbolo del Estado soberano, utilizado por presidentes de diversas corrientes políticas como representación de la Nación y no de un gobierno", agregaron.

Asimismo, subrayaron que "el Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional. Es recordar que la banda no es del Presidente, sino de la República, y que el poder se ejerce en nombre de todos los chilenos, bajo la continuidad histórica del Estado".

Posteriormente, en un punto de prensa desde la OPE, la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo que "este retrato efectivamente es diferente, es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del Presidente (electo) y también de lo que va a ser su gobierno: un gobierno de acción, un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante".

"Tenemos crisis, tenemos emergencias, y lo que buscamos es poder dejarlas atrás para que precisamente Chile pueda caminar hacia un futuro próspero. Eso es lo que busca mostrar nuestro cielo, nuestro campo, ese movimiento, y esa expresión corporal del Presidente electo en esa fotografía", complementó.

Sedini aseguró que "las distintas personas pueden hacer sus interpretaciones", pero subrayó que "el Escudo Nacional le pertenece a todos los chilenos. Ha habido múltiples presidentes en la historia de nuestro país que lo han usado en la banda presidencial. El Presidente Manuel Montt, González Videla, Pedro Aguirre Cerda, Y es algo que queremos recuperar porque es un símbolo patrio, un símbolo que nos pertenece a todos los chilenos".

"Lo que busca ese mensaje es precisamente la unidad. El Presidente electo José Antonio Kast y su gobierno es un gobierno de unidad. Y esa fotografía y todo el simbolismo que hay detrás lo que representa es una invitación a todos los chilenos, no solo a los que votaron por él, a volver a hacerse parte de nuestra patria, de nuestros símbolos, de nuestro mensaje y de lo que queremos demostrar al futuro con el avance, con caminar hacia adelante", finalizó.

