Ministro Montes por cable submarino: "Nosotros no estábamos informados"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló que no fueron informados sobre la tramitación del proyecto de cable submarino entre Chile y China.

“Nosotros no estábamos informados, estaba en toda una discusión previa. Sin embargo, yo creo que estos son temas hoy día de gran importancia nacional e internacional”, dijo el secretario de Estado, según consignó Bío Bío.

El titular del Minvu respaldó la postura del Gobierno y recalcó que "esto es algo serio, que no lo sobrepoliticemos, no peleamos unos con otros, busquemos una solución pensando en el país".

Asimismo, apuntó a la relevancia de la iniciativa, afirmando que Chile “necesita tener la tecnología lo más avanzada posible en telecomunicaciones” y que la propuesta involucra a actores de distintos sectores.

En cuanto al futuro del proyecto, Montes comentó que “los pocos días que quedan, no va a ser en este período que se va a tomar la decisión” y que cualquier determinación será adoptada por la próxima administración.

