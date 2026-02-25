José Antonio Kast nombra al empresario Andrés Ergas como embajador de Chile en Estados Unidos

El Presidente electo, José Antonio Kast, nombró al empresario Andrés Ergas para asumir la embajada de Chile en Estados Unidos.

Según consignó Emol, Ergas, de 59 años, quien es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales de profesión, cuenta con amplias redes de empresarios norteamericanos, lo que habría influido en su nombramiento.

A dos semanas para que Kast asuma como mandatario, Ergas participó extraoficialmente en distintas reuniones en la ciudad de Washington junto a la delegación de la Oficina del Presidente Electo, que viajó a exponer ante la Cámara de Comercio de EE.UU.

El empresario pasó por el Banco HNS con la participación del Grupo Ergas, del cual fue presidente y CEO; fue presidente del directorio de la Compañía General de Leasing; en la década de 1990 fundó la institución financiera Finersa y creó una empresa de exploraciones de lujo en la Patagonia chilena, Nomads of the Sea.

Además, participó en los directorios de Banco de A. Edwards, Hotel Plaza San Francisco Kempinsky, BMW Chile, Inmobiliaria Paidahue, Mitsubishi Motors y Dina Trucks Co.

Ergas fue presidente y fundador de la Asociación de Empresas Factoring. Actualmente es presidente del directorio de Nomads of the Seas, de las tiendas Todo Moda e Isadora, y la filial de Gasco, Inersa 1.

En enero de 2025 reveló en el podcast "Escalando negocios" que estaba desarrollando proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, con condominios de entre 220 y 400 departamentos con foco en recién egresados universitarios de altos ingresos.

