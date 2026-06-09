Ofician al Ministerio de Agricultura para conocer planes de contingencia ante eventual llegada del "Niño Godzilla"

Los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs y Germán Verdugo, ingresaron un oficio dirigido al Ministerio de Agricultura para solicitar información sobre las medidas que se encuentran en evaluación ante la eventual formación del fenómeno climático conocido como “Niño Godzilla”, evento que, según especialistas, habría que monitorear por un eventual aumento desmedido de las precipitaciones.

Los parlamentarios buscan conocer el nivel de preparación de las autoridades y las acciones preventivas que podrían implementarse para enfrentar un escenario de estas características.

Los legisladores solicitaron antecedentes sobre las regiones que podrían presentar una mayor vulnerabilidad frente a este fenómeno, poniendo especial atención en zonas agrícolas como Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, O’Higgins y la región Metropolitana.

Asimismo, requirieron información sobre los posibles impactos en la floración, el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad hídrica y la infraestructura de riego, además de las medidas que se encuentran en evaluación para reducir eventuales efectos sobre la producción agrícola.

El diputado Germán Verdugo señaló que “el objetivo del oficio es conocer con anticipación cuáles son los planes que maneja el Ejecutivo para enfrentar un eventual escenario climático adverso y qué medidas podrían adoptarse para reducir sus efectos sobre las actividades productivas”.

“La prevención siempre será más efectiva y menos costosa que reaccionar cuando los problemas ya se produjeron. Por eso es importante saber qué acciones se están coordinando entre los distintos organismos del Estado y qué herramientas existirían para apoyar a los sectores que eventualmente podrían verse afectados”, indicó.

Los congresistas también solicitaron antecedentes sobre la coordinación existente entre el Ministerio de Agricultura y otros organismos públicos relacionados con la gestión de emergencias, transporte, energía, obras públicas y pesca, considerando que un fenómeno climático de gran magnitud podría generar efectos que trasciendan al sector agrícola.

En esa línea, pidieron conocer cuáles serían las principales medidas de respuesta y recuperación que se contemplan para apoyar a productores y comunidades en caso de materializarse un escenario de alta intensidad.

Asimismo, requirieron información respecto de la existencia de sistemas de monitoreo y alerta temprana para enfrentar este tipo de fenómenos, además de los recursos presupuestarios e instrumentos de apoyo que eventualmente podrían activarse en beneficio de pequeños agricultores, usuarios de INDAP y comunidades rurales que dependen directamente de la actividad agrícola.

El diputado Erich Grohs, en tanto, sostuvo que la información solicitada permitirá evaluar el nivel de preparación del país frente a eventos climáticos extremos y conocer las herramientas que podrían utilizarse para proteger a los sectores productivos más expuestos.

“Cuando existen advertencias sobre un fenómeno que podría generar impactos relevantes en sectores productivos tan importantes como la agricultura, creemos que corresponde conocer qué nivel de preparación tiene el Estado y qué medidas se están adoptando para proteger tanto a los productores como a las comunidades que dependen de estas actividades”, señaló.

Los parlamentarios indicaron que esperan que la información requerida permita fortalecer la planificación y coordinación institucional frente a fenómenos climáticos que puedan afectar la actividad económica, el empleo y la seguridad alimentaria de distintas regiones del país.

PURANOTICIA