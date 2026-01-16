Ofician a Interior y Cancillería por arribo a Chile de buque y submarino chino ante eventual espionaje

El diputado Stephan Schubert (Partido Republicano), mostró su preocupación por la llegada a Chile de un buque de investigación y un submarino de origen chino, los que -según advirtió- podrían tener capacidades de uso dual, es decir, tanto civiles como eventualmente militares.

Se trata de la nave de investigación chino Tan Suo Yi Hao, perteneciente al Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo (IDSSE) de la Academia de Ciencias de China (CAS), la que encabezará una expedición científica sin precedentes junto al Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción.

El objetivo será explorar los 8.000 metros de profundidad de la Fosa de Atacama.

“Ante la denuncia de la presencia de un buque y submarino chino con una finalidad dual, esto quiere decir civil y eventualmente militar, que estaría presente en nuestro país a partir del 17 de enero, haremos todas las consultas a la Cancillería a través de la Comisión de Relaciones Exteriores”, señaló el parlamentario.

Schubert afirmó en una declaración pública que el Estado debe actuar con máxima precaución para resguardar la integridad territorial y la soberanía nacional.

Asimismo, el diputado confirmó que recurrirá al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a través de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Congreso, con el fin de esclarecer los alcances de la visita.

“Haremos las consultas a Interior y a la ANI para verificar si se hicieron los chequeos previos, qué información se tiene y si las denuncias que han hecho algunos expertos internacionales respecto del eventual uso militar de ese artefacto tienen o no asidero y si fue verificado en nuestro país”, sostuvo el congresista, quien integra las comisiones de Relaciones Exteriores y de Inteligencia.

“Tenemos que velar siempre por el resguardo de nuestras fronteras y de nuestra integridad, por lo tanto, es importante que todos los sistemas operen de manera preventiva para estos fines y podamos estar tranquilos de que nada de esto afectará nuestra seguridad”, concluyó el parlamentario.

