Ofician a Elizalde y exigen aplicar Ley de violencia en los estadios contra delegado Durán por incidente en partido de U. Española

Los diputados de la bancada UDI que integran la comisión de Deportes, Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao, emplazaron al Gobierno a presentar una denuncia por violencia en los estadios en contra del actual delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, luego que este domingo protagonizara un confuso incidente durante el encuentro entre Unión Española y O’Higgins, donde los registros lo muestran increpando y sacando del sector en el que se encontraba a dos hinchas visitantes, los que de acuerdo a varios medios de comunicación eran parte del mismo club rancagüino.

Al respecto, ambos parlamentarios apuntaron a un video que comenzó a viralizarse, donde se aprecia a la autoridad metropolitana increpando a dos personas y tratando de expulsarlos de la tribuna, aparentemente -según los registros- por vestir la indumentaria de O’Higgins.

Pero además, las imágenes también muestran a Durán casi a los manotazos con uno de los involucrados, lo que finalmente no habría pasado a mayores tras la intervención de una funcionaria de Carabineros.

Sin embargo, junto con calificar como absolutamente "irresponsable" e "imprudente" la actitud del delegado, los diputados exigieron al Ejecutivo ejercer todas las acciones que tenga a su alcance para invocar la Ley de Violencia en los Estadios y que dicho comportamiento sea sancionado.

"El delegado presidencial es una autoridad que, por su cargo, tiene justamente la responsabilidad de velar por la seguridad y el orden en este tipo de eventos, y no de provocar episodios adicionales que puedan poner en riesgo la integridad del resto de los asistentes. Por lo tanto, resulta absolutamente inaceptable e imprudente el comportamiento que tuvo durante el partido de ayer, porque su actitud perfectamente podría haber escalado a una agresión mucho mayor", advirtieron los parlamentarios de la UDI, quienes incluso aseguraron que "a cualquier hincha común lo habrían expulsado del estadio por involucrarse en este tipo de hechos, por lo tanto su conducta es aún más grave por ser una autoridad".

Producto de lo anterior, Sulantay y Teao adelantaron que enviarán un oficio a la Contraloría General de la República para que puedan emitir un pronunciamiento sobre el accionar del delegado presidencial, sobre todo luego que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señalara durante esta mañana que "es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presente que existe una obligación de principio (…) que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo".

Así, los integrantes de la bancada UDI aseguraron que la grave conducta que tuvo Durán podría infringir el principio de probidad administrativa, que precisamente se les exige a todas las autoridades públicas.

"Si queremos erradicar en serio la violencia de los estadios del país, no podemos tener a una autoridad actuando como si fuera un verdadero barra brava, ni mucho menos a un Gobierno que no se atreve a cuestionar su conducta. Por eso vamos a recurrir a la Contraloría General de la República, para que puedan emitir un pronunciamiento sobre este comportamiento y eduque al Gobierno sobre cómo deben comportarse las autoridades públicas, independiente del lugar en el que estén", manifestaron.

RN

Por su parte, desde Renovación Nacional (RN) los diputados Frank Sauerbaum -jefe de bancada-, Carla Morales -subjefa- y Andrés Celis -integrante de la comisión de Deportes-, oficiaron al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, requiriendo que inicie un procedimiento administrativo de sumario contra el delegado, y también que se le aplique el derecho de admisión “prohibiéndole el ingreso a eventos deportivos de igual naturaleza” (encuentros de fútbol).

Los legisladores plantean en el documento enviado a Elizalde que lo sucedido en el encuentro del día domingo entre Unión Española y O´Higgins, mostró una conducta de Gonzalo Durán “totalmente contraria a lo que se espera en su calidad de funcionario público, encargado precisamente de materias de orden y seguridad en la región Metropolitana, lo que envuelve eventos deportivos del fútbol profesional”. Recordando, además, que es la Delegación Presidencial, a cargo de Durán, “la encargada de autorizar y fiscalizar los ámbitos de orden público en estos encuentros”.

En esa línea los parlamentarios precisan que resulta “condenable” la actuación del Delegado Presidencial Metropolitano, ya que la exigencia en este tipo de eventos de fútbol profesional “sigue siendo apostar por una convivencia pacífica entre hinchas y por un normal desenvolvimiento de las medidas de seguridad, lo que no permite a la autoridad administrativa ejercer motu proprio este tipo de actos”, de increpar y expulsar a hinchas del equipo visitante de O´Higgins de Rancagua.

Asimismo, recuerdan que todo funcionario público debe “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” (como señala el Estatuto Administrativo).

Los legisladores le plantean en el oficio al ministro Álvaro Elizalde, el más “profundo rechazo a la conducta” de Gonzalo Durán, “la que contraviene los estándares de seguridad que le han sido encomendados salvaguardar”, pidiendo al secretario de Estado que sustancie “un procedimiento administrativo de sumario”, además de “aplicar el denominado derecho de admisión, prohibiéndole el ingreso a eventos deportivos de igual naturaleza, caso en el cual requerimos dirigirse al Club de Fútbol Profesional encargado de la realización del evento y facultado para aplicar tal medida preventiva de seguridad”.

