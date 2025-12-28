Oficialismo tensionado: Soto cuestiona plan de lucha del Partido Comunista frente a Kast

Las definiciones estratégicas adoptadas por el Partido Comunista (PC) tras su último pleno continúan generando repercusiones en el oficialismo. Este domingo, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, marcó distancia del enfoque delineado por la colectividad comunista para enfrentar al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

El debate se abrió luego de conocerse un informe de 15 páginas del comité central del PC, documento que incluye una autocrítica por la derrota presidencial de Jeannette Jara, pero que también responsabiliza al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a su comando por el resultado electoral. El texto, además, traza una hoja de ruta para ejercer oposición a la futura administración republicana.

Entre sus principales lineamientos, el documento plantea la necesidad de “impulsar hitos de movilización amplia y unitaria”, como el 8 de marzo y el 1 de mayo, en lo que define como la tarea de enfrentar a la “ultraderecha”. Al respecto, en el programa Estado Nacional de TVN, Soto advirtió que el planteamiento comunista va más allá de simples convocatorias y constituye derechamente “un plan de lucha”.

Desde su perspectiva, el parlamentario cuestionó que un partido político pretenda articular y conducir a los movimientos sociales, señalando que “ningún partido, cuando todos están desacreditados y alejados de la realidad social, debe sentirse con el derecho de apropiarse de los sentires de la ciudadanía”. En ese sentido, calificó el enfoque del PC como “completamente imprudente e inadecuado”, especialmente cuando el nuevo gobierno aún no inicia su mandato.

Con todo, Soto aclaró que su postura no implica una actitud pasiva frente al futuro Ejecutivo. Por el contrario, afirmó que el PPD será un opositor firme si el gobierno de Kast impulsa recortes sociales o políticas inspiradas en el modelo de Javier Milei, subrayando que la responsabilidad política exige evaluar los actos del gobierno una vez en ejercicio y no anticipar escenarios de confrontación.

PURANOTICIA