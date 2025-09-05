Oficialismo presenta recurso ante el Tricel para invalidar candidatura de Ximena Rincón

Una coalición de partidos de gobierno, bajo el pacto Unidad por Chile, ha presentado un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar la candidatura senatorial de Ximena Rincón. El documento, respaldado por el Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Comunista y la Democracia Cristiana, fue ingresado por el abogado Gabriel Osorio.

El recurso legal se basa en la interpretación del artículo 51 de la Constitución, argumentando que la actual senadora y presidenta de Demócratas ha "desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos", lo que le impediría postular a un tercer periodo.

En respuesta, el partido Demócratas emitió un comunicado defendiendo a su líder. La colectividad subrayó que están convencidos de que la postulación de Rincón "se ajusta plenamente a la Constitución y a la interpretación asentada por el Servel, no existiendo, por tanto, norma alguna que la impida".

Con este requerimiento, el futuro de la candidatura de Rincón queda en manos del Tricel, que deberá resolver la controversia.

