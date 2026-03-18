Oficialismo logra mayoría en presidencias de comisiones de la Cámara de Diputados tras pactar con Mulet, Camaño y la bancada PPD

Gran parte de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados se constituyó con mayoría oficialista en sus presidencias, gracias a un pacto con Jaime Mulet (de la disuelta FRVS), el DC Felipe Camaño, Joanna Pérez (del también disuelto Demócratas) y la bancada del PPD.

Los presidentes de las comisiones tienen facultades para manejar la agenda legislativa y pueden apurar o ralentizar la tramitación de los proyectos.

Gracias al acuerdo alcanzado, las presidencias de la comisiones se resolvieron de la siguiente manera:

Hacienda: Esta comisión clave para el Gobierno, por su abultada agenda económica, será presidida por el republicano Agustín Romero. El Partido Socialista quedó fuera de esta comisión.

Constitución: Jaime Mulet, de la disuelta Federación Regionalista Verde Social.

Deportes: Por unanimidad eligió a Marco Antonio Sulantay (UDI).

Educación: Sergio Bobadilla (UDI).

Gobierno Interior: Joanna Pérez (del disuelto Partido Demócratas).

Agricultura: Natalia Romero (independiente pro UDI).

Relaciones Exteriores: Stephan Schubert (Partido Republicano).

Salud: Andrés Celis (RN).

Defensa: Álvaro Carter (Republicano).

Economía: Felipe Ross (Republicano).

Trabajo: José Carlos Meza (Republicano).

Obras Públicas: René Manuel García (RN).

Emergencia: Por unanimidad se escogió a Guillermo Valdés (Partido de la Gente).

Personas Mayores y Discapacidad: También obtuvo la presidencia en forma unánime el diputado Luis Malla (Partido Liberal).

PRIMEROS ACUERDOS

Mientras algunas comisiones se restringieron a cumplir con los procedimientos reglamentarios y nombrar a sus respectivos presidentes o presidentas, otras avanzaron en algunos acuerdos.

En el caso de Economía y Salud, invitarán a los respectivos ministros para que expliquen los lineamientos de la agenda de proyectos del Gobierno en cada sector.

En una línea similar, Hacienda convocará para la próxima semana al ministro Jorge Quiroz para que, además de la agenda de proyectos, informe sobre el real estado de las arcas fiscales, en orden a diversos discursos vertidos en la prensa. También, para explicar cómo se llevará a cabo la rebaja del 3% de las asignaciones ministeriales, entre otros temas.

Trabajo, igualmente, invitará a una próxima sesión al ministro Tomás Rau, para que comunique la agenda laboral. Junto a esto, se pedirá que indique la posición del Ejecutivo respecto de la Ley de las 40 horas y la solicitud del empresariado para eliminar los feriados irrenunciables.

Además, dejó para una próxima oportunidad la decisión de si se le dará la facultad al presidente para definir la tabla de la comisión, debido a que diputados/a de oposición no dieron la unanimidad y expresaron la necesidad de generar confianzas para entregar dicha garantía.

En Educación se acordó recibir a la ministra del ramo, María Paz Arzola, para que detalle las prioridades legislativas. Adicionalmente, diputados de oposición plantearon que la ministra aborde la reducción del 3% en la cartera de educación y medidas sobre la gratuidad y el CAE, que preocupan a la ciudadanía.

Personas Mayores y Discapacidad invitará a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para que también aborde las prioridades legislativas del sector. De igual modo, se acordó enviar dos oficios relativos a la rebaja del 3% de las asignaciones en dicha cartera y en Trabajo.

Obras Públicas acordó realizar dos sesiones para recibir a los ministros de Obras Públicas, Martín Arrau, y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange. Se espera conocer las prioridades legislativas y que se informe sobre la reducción del presupuesto. Así, también, acordaron que la tabla se defina entre las y los integrantes, considerando las urgencias del Ejecutivo.

En Defensa, por último, se acordó invitar al ministro de la cartera, Fernando Barros, para relatar la agenda gubernamental y que exponga sobre los planes de inversión del ministerio y los recortes presupuestarios anunciados. En tal contexto, también se espera contar con la participación de los jefes de las Fuerzas Armadas.

PURANOTICIA