Oficialismo acude a Unicef para que aborde polémica propuesta del diputado Meza de conmutar penas incluso a violadores de niños

Un grupo de diputados oficialistas anunció que solicitará a Unicef un pronunciamiento formal sobre la polémica propuesta del diputado republicano y vocero de José Antonio Kast, José Carlos Meza, quien defendió la posibilidad de conmutar penas a personas condenadas por diversos delitos, incluyendo abuso o violación sexual infantil, cuando se trate de reos de avanzada edad o con enfermedades terminales.

Las declaraciones del parlamentario fueron realizadas en CNN Chile, donde se discutió la opción de una conmutación humanitaria. Consultado específicamente si esta medida incluiría a condenados por delitos contra menores, Meza sostuvo que no debieran existir excepciones: “Es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.

“Un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera”, afirmó, agregando que, a su juicio, “nadie merece morir en la cárcel”.

Tras estas afirmaciones, un grupo amplio de parlamentarios oficialistas anunció que solicitará a Unicef Chile evaluar los dichos y emitir un pronunciamiento público. Entre los firmantes figuran Alejandra Placencia, Carmen Hertz, Boris Barrera, Daniela Serrano, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez, Tomás Hirsch, Diego Ibáñez, Ana María Gazmuri, Héctor Barría, María Candelaria Acevedo, Camila Rojas, Jorge Brito, Karol Cariola, Matías Ramírez y Nathalie Castillo.

“Las declaraciones de José Carlos Meza, diputado y vocero de Kast, en orden a propiciar la impunidad de los condenados por el delito de violación de niños mediante la conmutación de penas constituye una propuesta aberrante”, expresó el diputado Luis Cuello (PC).

El parlamentario criticó también la postura del abanderado republicano: “Más preocupante aún es que el candidato presidencial, José Antonio Kast, no condena estos dichos y se limita a señalar que si el Congreso aprueba una ley de estas características la va a aplicar”.

La solicitud enviada a Unicef busca que la entidad analice los antecedentes y reafirme la importancia del cumplimiento, por parte del Estado de Chile, de las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente aquellas vinculadas a la protección contra abusos sexuales y toda forma de violencia.

