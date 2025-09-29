Oficiales penitenciarios rechazaron amenazas de muerte en contra del ministro de Justicia, Jaime Gajardo

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) manifestó su rechazo a cualquier llamado a “protagonizar conductas de violencia”, luego de las amenazas de muerte contra el ministro Jaime Gajardo.
El pasado 27 de septiembre, la cuenta Instagram Soberanía.Nacional publicó elsiguiente mensaje: “Ministro comunista tenía que ser!!! @jaimegajardofalcon maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido!!! Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez”.
Al respecto, a través de una declaración pública, la ANOP expresó su rechazo a “cualquier tipo de amenazas o llamados a la protagonizar conductas de violencia, sin importar de donde provengan”.
Asimismo, lamentó que “se pretenda aprovechar cualquier espacio para verter amenazas o incitaciones a la violencia, en esta ocasión en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Don Jaime Gajardo Falcón, con quién a pesar de mantener diferencias en torno al trato que se le ha brindado particularmente al estamento que representamos, entendemos que estas diferencias se enmarcan en los roles que a cada uno le corresponde desarrollar sin que estas sean personalizadas".
“Jamás avalaremos este tipo de conductas, dado que nosotros mismos de manera reiterada y sostenida hemos planteado que no pueden ser aceptadas ni mucho menos normalizadas, siendo precursores de espacios de diálogos pacíficos y sobre todo basados en el respeto”, indicó.
Finalmente, pidió a las autoridades “que se adopten las medidas que corresponden para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro”.
