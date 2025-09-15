Ocupantes de una casa de Quilicura detuvieron y entregaron a dos sujetos ebrios que chocaron contra la reja del inmueble

El vehículo fuera de control se estrelló contra la reja de antejardín de la casa afectada. Los sujetos no pudieron escapar por su evidente estado etílico.
Los ocupantes de una vivienda de Quilicura efectuaron la detención ciudadana de un par de sujetos, un venezolano y un chileno, que la noche del domingo en completo estado de ebriedad chocaron contra la reja perimetral del inmueble, donde ocasionaron múltiples daños.
El hecho ocurrió a las 23:30 horas cuando el vehículo fuera de control se estrelló contra la reja de antejardín de la casa afectada. Los sujetos no pudieron escapar por su estado etílico y los ocupantes de la vivienda los retuvieron y entregaron a Carabineros.
Al respecto, el capitán Ricardo Mendoza señaló que "a la llegada de Carabineros se enfrenta a la detención ciudadana de un conductor y su acompañante quien momentos antes había colisionado en la reja perimetral de un domicilio".
"Se logró verificar que este conductor lo hacía en estado de ebriedad, a la prueba respiratoria que fue sometido marcó 1.8, por lo cual fue detenido por la conducción en estado de ebriedad y daños a la reja perimetral del inmueble, sin causar lesiones a algún ocupante de este domicilio", añadió el oficial.
"Intenta darse a la fuga, no logrando su cometido toda vez que el vehículo por el choque sufrió desperfectos mecánicos, siendo bajados del móvil por los mismos habitantes del inmueble. Y a la llegada de Carabineros, se logra la detención", cerró el capitán Mendoza.
