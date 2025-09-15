Ocupantes de una casa de Quilicura detuvieron y entregaron a dos sujetos ebrios que chocaron contra la reja del inmueble

Los ocupantes de una vivienda de Quilicura efectuaron la detención ciudadana de un par de sujetos, un venezolano y un chileno, que la noche del domingo en completo estado de ebriedad chocaron contra la reja perimetral del inmueble, donde ocasionaron múltiples daños.

El hecho ocurrió a las 23:30 horas cuando el vehículo fuera de control se estrelló contra la reja de antejardín de la casa afectada. Los sujetos no pudieron escapar por su estado etílico y los ocupantes de la vivienda los retuvieron y entregaron a Carabineros.

Al respecto, el capitán Ricardo Mendoza señaló que "a la llegada de Carabineros se enfrenta a la detención ciudadana de un conductor y su acompañante quien momentos antes había colisionado en la reja perimetral de un domicilio".

"Se logró verificar que este conductor lo hacía en estado de ebriedad, a la prueba respiratoria que fue sometido marcó 1.8, por lo cual fue detenido por la conducción en estado de ebriedad y daños a la reja perimetral del inmueble, sin causar lesiones a algún ocupante de este domicilio", añadió el oficial.

"Intenta darse a la fuga, no logrando su cometido toda vez que el vehículo por el choque sufrió desperfectos mecánicos, siendo bajados del móvil por los mismos habitantes del inmueble. Y a la llegada de Carabineros, se logra la detención", cerró el capitán Mendoza.

