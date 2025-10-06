OCDE revela que Chile se encuentra entre los 10 países más golpeados por la inflación tras la pandemia

Chile se encuentra entre los 10 países más golpeados por la inflación tras la pandemia, según un listado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado este lunes.

La entidad internacional detalló que el país con más alza inflacionaria desde diciembre de 2019 es Turquía, con un sorprendente número que asciende a 640,5%. Luego viene Hungría con un 56,5%. Le siguen Estonia (50%), Polonia (47,5%), Colombia (45,5%), Lituania (43,1%), República Checa (42,8%), Eslovaquia (40%), Chile (39,2%) y Letonia (39,1%).

Chile se encuentra noveno en el listado, que incluye a los 38 países de la OCDE. La inflación que acumula Chile es superior a la del promedio de la OCDE, que fue del 34.9%.

En nuestro parte del alza se debió -según información del Banco Central- a los retiros de fondos y estímulos fiscales post-pandemia, que aceleraron el consumo más rápido que la oferta.

En el último año, el descongelamiento de tarifas eléctricas también jugó un rol importante, según señaló el instituto emisor, junto a otros factores, como las alzas internacionales de energía y alimentos.

La información difundida por la OCDE destaca, además, que hay 13 de los miembros de la organización que han sido capaces de efectuar un control efectivo contra el alza de los precios.

Entre ellos destacan a Suiza, con 6,8% de inflación desde diciembre de 2019. La institución entregó este lunes, además, números más recientes. Señaló que inflación interanual en los países miembros en agosto llegó al 4,1%. Esto es, sin cambios desde el mes anterior.

PURANOTICIA