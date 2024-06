«Observatorio Antiburocracia-Anticorrupción»: Parlamentarios RN presentan iniciativa para fiscalizar al gobierno

Un grupo de diputados RN, al alero de su bancada en la Cámara, presentaron una iniciativa denominada “Observatorio Antiburocracia-Anticorrupción”.

La misma, además de parlamentarios, contará con la asesoría de carácter permanente de los abogados, Rodrigo Escobar, Jorge Villar y Gonzalo Chacón, los cuales estarán dedicados a investigar antecedentes y a determinar las distintas herramientas jurídicas y procedimientos administrativos existentes para el ejercicio de fiscalización.

Como primera medida, los diputados anunciaron que enviarán un oficio a todos los servicios públicos del país para solicitar las nóminas de todos quiénes han sido contratados durante este Gobierno, qué remuneración perciben, qué función cumplen y bajo qué tipo de contrato prestan servicios.

“Este Gobierno está logrando un nuevo récord, acercarse a las 100.000 nuevas contrataciones en el aparato público del Estado desde que asumieron”, señaló el diputado Diego Schalper.

Al mismo tiempo, agregó que “Renovación Nacional tiene la particularidad de que no gritamos tanto, pero nos interesa hacer la pega. Y aquí la pega la vamos a hacer porque no es posible que este gobierno transforme el Estado de Chile en un botín y nosotros miremos impávidos cómo eso sucede”.

Como segunda medida, el trabajo del observatorio estará en consultar sobre el rol que cumplen algunas personas que tienen relaciones de parentesco con figuras políticas del oficialismo.

“Le vamos a hacer llegar al ministro de las Segpres un listado, con por lo menos 56 personas que están directamente relacionadas con alguien del Gobierno, parlamentarios o asesores", indicó el diputado Frank Sauerbaum, quien siempre refiriéndose al ministro Elizalde precisó que “le vamos a requerir a él directamente la respuesta a los cuestionamientos que tenemos”.

Por su parte, la diputada Paula Labra emplazó el Presidente Boric, preguntándole “¿por qué mejor no hacer más eficientes los recursos públicos, la administración del Estado y quitamos la grasa que está sobrando y que no es eficiente? Hagamos más eficientes la administración pública y ahí vamos a tener todos los recursos necesarios, no a costa de cobrarle más impuestos a todos los chilenos, incluso de la clase media”.

Finalmente, el diputado Miguel Mellado agregó en referencia a las contrataciones en los últimos Gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, esta administración está muy por sobre el promedio, “y por eso vamos a iniciar esta investigación y le solicitamos a los chilenos si tienen también mayores inquietudes donde podamos investigar, estamos disponibles aquí para hacer la tarea que se nos encomienda”.

