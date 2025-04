Núñez rechaza dichos de Matthei sobre el golpe de Estado y plantea que "no era necesario referirse al tema"

La senadora y presidenta de la comisión de Constitución, Paulina Núñez (RN), se criticó las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre el golpe de Estado.

“En esto yo voy a ser super clara, primero son hechos que yo no comparto. Eso es lo primero que quiero decir. Y luego creo además que cuando empiezas a hacer distinciones o explicar lo inexplicable, evidentemente te enredas, cometes errores e insisto incluso retrocedes lo que habías avanzado, que fueron sus declaraciones a los 50 años del golpe”, señaló la parlamentaria en el streaming de La Tercera.

“Yo creo que siempre hay otras alternativas cuando se quiere quebrar la democracia, cuando la salida es una dictadura, obviamente que ni siquiera me atrevo a decir fue la última salida, sino que es lo que en definitiva no corresponde para no ser más exigente o más categórica”, remarcó.

En ese punto, la senadora de RN cuestionó, además, el momento en que se producen los dichos de Matthei, que es la candidata de su sector, lo que señaló que resulta un error estratégico.

“Yo creo que no era necesario referirse al tema. Y lo quiero decir de esta otra manera, como tampoco era necesario, hace unos días atrás, por ejemplo, referirse al contrato entre SQM y Codelco”, criticó.

