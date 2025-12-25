Directora del Servicio de Evaluación Ambiental: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en año calendario"

La directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, afirmó que “nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”.

Según consigna La Tercera, entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2025 se han aprobado 349 proyectos, los cuales suman una inversión total de US$40.402 millones.

Durán, directora de este organismo autónomo desde marzo de 2022, nombrada por Gabriel Boric, destaca que la cifra es un termómetro de la inversión.

En entrevista con La Tercera, aseguró que "nunca antes en la historia de la evaluación ambiental se había aprobado tanta inversión en un año calendario, y no ha terminado el año: nos vamos a acercar a US$40 mil millones"

"Nunca había ocurrido esto en la historia. Por lo tanto, como somos un termómetro de la inversión, esta es la expectativa de inversión que se materializará en los próximos años", añadió.

En cuanto a las demoras por los permisos, dijo que "el Servicio de Evaluación Ambiental cumple siempre y sin excepción con los plazos legales de evaluación. Sucede que los titulares de proyectos, en algunas ocasiones, solicitan extensiones de plazo para poder cumplir con ellos".

"Y eso ocurre en todos los sectores de la economía y en todas las áreas. A veces, un titular de un proyecto se encuentra, conoce las sensibilidades, por ejemplo, del territorio y se da cuenta de que es más conveniente realizar una modificación, por ejemplo, de un trazado, de una línea, por decirte cualquier cosa", explicó.

