Nuevos incidentes en el Instituto Nacional: Encapuchados lanzaron bombas molotov y generaron desórdenes

Este lunes se registraron nuevos incidentes en el Instituto Nacional, donde encapuchados lanzaron bombas molotov, por lo que las clases fueron suspendidas preventivamente.

A través de un comunicado, desde el establecimiento informaron que "durante el recreo, se registraron nuevos incidentes tanto al interior del establecimiento como en su frontis, protagonizados por encapuchados que lanzaron artefactos incendiarios y generaron desórdenes, lo que requirió la presencia de Carabineros".

"Por resguardo de nuestros y nuestras estudiantes, se suspendieron preventivamente las actividades de la jornada de la mañana y se coordinó el retiro anticipado de los cursos. Las actividades se retomarán a las 12:00 horas, continuando con la normalidad la jornada tarde y manteniéndose disponible el servicio de alimentación Junaeb".

Finalmente, expusieron que "lamentamos que estos hechos sigan afectando el funcionamiento y colocando en riesgo las actividades del Instituto e invitamos a las familias a conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia del respeto, la convivencia y el cuidado del entorno escolar".

PURANOTICIA