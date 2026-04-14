Nuevos desórdenes en el Instituto Nacional: encapuchados lanzan bombas molotov

Los recintos educativos emblemáticos de la Región Metropolitana vivieron un nuevo episodio de violencia durante este martes. En esta oportunidad, los desórdenes se concentraron en el Instituto Nacional, lugar en el que cinco sujetos con el rostro cubierto fueron vistos armando y arrojando bombas molotov. Este escenario se produce justo un día después de los incidentes registrados en la comuna de Providencia, específicamente en el Liceo José Victorino Lastarria, recinto donde la jornada de ayer culminó con dos jóvenes aprehendidos por manipular elementos incendiarios dentro de las instalaciones.

Para hacer frente a la contingencia a las afueras del establecimiento, fue necesaria la acción de los efectivos policiales. En concreto, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros desplegó un resguardo perimetral y operó un carro lanzaagua en las calles aledañas.

Las alteraciones en el tránsito no se hicieron esperar. A través de sus canales oficiales, la plataforma Transporte Informa reportó la situación indicando que “buses RED son desviados en Alameda al oriente por Av. Manuel Rodríguez, debido a grupo de personas que bloquean la vía y generan incidentes en el exterior del Instituto Nacional. Pasajeros del transporte público deben estar alertas a esta modificación”.

Por su parte, el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro emitió un pronunciamiento oficial sobre la emergencia. La institución ratificó que “durante la jornada de hoy, se registraron hechos de violencia en las inmediaciones del Instituto Nacional, los que alteraron el normal desarrollo de las actividades escolares”.

Junto con lo anterior, el organismo administrador de la educación pública detalló las medidas adoptadas frente a los disturbios, señalando que “ante esta situación, el establecimiento activó los protocolos de seguridad definidos para este tipo de hechos con el objetivo de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación y se adoptó la medida de despacho preventivo. Paralelamente, se presentarán las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables”.

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