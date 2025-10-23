Nuevo susto tras choque de furgón escolar en Conchalí: seis niños resultaron heridos

Seis niños resultaron lesionados por el choque del furgón escolar que los trasladaba con un vehículo particular en la comuna de Conchalí. El accidente provocó conmoción en el sector por el recuerdo de los trágicos hechos del lunes pasado en Recoleta, donde murió un estudiante de 12 años.

El choque se produjo en calle Víctor González con Parral, donde al parecer el transporte escolar sufrió un desperfecto de los frenos, no se detuvo en la esquina y lo colisionó un vehículo negro. El furgón finalmente se golpeó contra un árbol y se detuvo.

Una niña perdió una pieza dental, mientras que los otros cinco menores fueron trasladados a un centro asistencial a recibir atención, al igual que los conductores. En todo caso, salvo a niña, el resto de los afectados sufrió lesiones leves.

En el lugar se vivieron momentos de congoja entre los involucrados al recordar la tragedia del choque de un furgón escolar con el vehículo en que escapaban dos delincuentes. La SIAT realizó peritajes para determinar las causas de este nuevo accidente.

PURANOTICIA