Nuevo sistema frontal traerá lloviznas, vientos y bajas temperaturas a Santiago y regiones del centro-sur desde este viernes

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció un nuevo evento de lluvia que afectará la zona central del país desde este viernes 29 de agosto.

Aunque la probabilidad de precipitaciones es alta, su intensidad será menor que la registrada la semana pasada, cuando se vivió un episodio de lluvia intensa y nieve en el sector oriente de Santiago, situación que podría repetirse en dicha zona de la capital.

La baja intensidad de precipitaciones se traducirá en lloviznas débiles y neblina en gran parte de la Región Metropolitana, con temperaturas que no superarán los 14°C durante el fin de semana. Regiones como Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío también estarán bajo este sistema frontal.

Según Meteored, los sectores costeros recibirán poca lluvia, pero los valles interiores y la precordillera podrían registrar acumulados más relevantes, “especialmente en ciudades como Los Andes y Rancagua”. En Santiago, se esperan unos 10 milímetros de agua caída en forma de chubascos aislados.

PURANOTICIA