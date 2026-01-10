Nuevo Seguro Social inicia pagos y beneficia a miles de pensionados en el país

Las autoridades del sector trabajo y previsional dieron inicio al pago del nuevo Seguro Social, marcando un hito en la implementación de la reforma previsional, que beneficiará de manera automática y permanente a más de 1.300.000 pensionados y pensionadas a lo largo del país.

El nuevo pilar contempla dos beneficios centrales: el reconocimiento por años cotizados, denominado “Pensión Esfuerzo”, y la compensación por expectativa de vida para mujeres, conocida como “Pensión Mujer”, ambos orientados a mejorar las pensiones sin afectar los fondos individuales de los trabajadores.

Una de las principales características del sistema es que no requiere postulación ni trámites, ya que los incrementos se incorporan directamente en la colilla de pago mensual bajo el ítem “Seguro Social”, facilitando el acceso a este nuevo beneficio contributivo mixto.

En cuanto a los montos, la Pensión Esfuerzo entrega 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 25 años, lo que puede significar un aumento cercano a los $100.000 mensuales, mientras que la Pensión Mujer establece un piso mínimo de 0,25 UF, favoreciendo a más de 730.000 pensionadas.

El primer pago ya fue recibido por más de 7.200 pensionados, aunque el proceso más masivo se concentrará entre el 15 y el 20 de enero, siendo el lunes 19 la jornada peak, con cerca de 849.000 pagos, en el marco de un beneficio vitalicio y garantizado por ley, financiado mediante el aumento gradual de la cotización del empleador, que alcanzará un 7% en los próximos años.

PURANOTICIA