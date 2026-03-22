Nuevo Ministro de Justicia Fernando Rabat fija postura por indultos y descarta revisión de sentencias

A pocos días de asumir como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat comenzó a delinear su postura frente a uno de los temas más sensibles de la agenda: los eventuales indultos presidenciales.

Tras llegar al gabinete del Presidente José Antonio Kast, el secretario de Estado reconoció la intensidad de sus primeros días en el cargo. “Han sido días sumamente intensos”, comentó, en medio de un escenario marcado por la discusión sobre posibles beneficios a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Respecto de este debate, en entrevista con diario El Mercurio, Rabat fue claro en precisar el rol que cumple el ministerio. “Acá no hay una revisión de sentencias judiciales”, sostuvo, subrayando que el proceso responde a una facultad establecida en la Constitución.

En esa línea, explicó que las solicitudes de indulto siguen un curso administrativo regular y serán analizadas individualmente. Aseguró además que “no hay plazos y nadie se va a saltar la fila”, enfatizando que cada caso será resuelto en función de sus antecedentes.

El ministro también defendió el criterio de evaluación caso a caso. “Cada caso requiere de un análisis exhaustivo y objetivo de los antecedentes que se aporten en la solicitud”, afirmó, descartando la existencia de prioridades para determinados grupos.

Frente a las críticas que han surgido por eventuales efectos en la relación con el Poder Judicial, Rabat insistió en la separación de funciones. Explicó que se trata de “una facultad que la Constitución entrega al Presidente de la República”, la cual se ejerce como una medida excepcional.

Además, recalcó que el objetivo del indulto no implica cuestionar decisiones judiciales. “Es una gracia que se les otorga a ciertas personas que tienen una condena penal”, señaló.

En paralelo, el ministro abordó posibles reformas al sistema judicial, especialmente en materia de nombramientos. Entre las propuestas, planteó la incorporación de mecanismos que reduzcan la discrecionalidad y los tiempos de designación, incluyendo la opción de sorteos en caso de estancamiento.

A su juicio, el sistema actual presenta falencias importantes. “Se han politizado mucho los nombramientos”, advirtió, agregando que “nuestros jueces no son de derecha o de izquierda, son jueces de la República que aplican la ley”.

Asimismo, adelantó que se estudia la creación de nuevos órganos autónomos para fortalecer la institucionalidad, tanto en la administración del Poder Judicial como en el control disciplinario de jueces y abogados.

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