Nuevo homicidio: Acribillaron a sujeto a un costado de iglesia de San Francisco en Santiago

Un sujeto de unos 25 a 30 años fue acribillado la noche de este viernes a un costado de la iglesia de San Francisco, pleno centro de Santiago, en una aparente transacción de drogas.

El crimen ocurrió a las 23:30 horas en la Alameda con calle Londres, a un costado del colonial templo capitalino, donde se reunieron la víctima aún no identificada y otro individuo en bicicleta.

Por motivos que se investigan, este último individuo le disparó en múltiples ocasiones y escapó en bicicleta. La víctima murió en el mismo lugar, donde también se encontraron vainillas 9 mm y bolsas plásticas con supuesta droga.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI. El fiscal Eduardo Pontigo señaló que "existe una conversación entre ambos y posteriormente este ataque sorpresivo con un arma de fuego en distintas partes del cuerpo".

Por su parte, el comisario de la BH Juan Zerené indicó que la víctima "al examen externo médico criminalista presenta múltiples lesiones con arma de fuego en diversas zonas de su cuerpo".

Añadió que "preliminarmente tenemos que en horas de la noche la víctima se habría reunido con un sujeto desconocido con el cual habrían sostenido una breve conversación y en un momento determinado extrae un arma de fuego y le dispara a corta distancia".

