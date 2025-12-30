Nuevo error en Gendarmería: Liberan a imputado que debía cumplir prisión preventiva en Santiago 1

Gendarmería dio a conocer un nuevo error ocurrido al interior de la institución, luego que un imputado que debía quedar en prisión preventiva en Santiago 1 fuera liberado.

A través de un comunicado, detalló que el miércoles 24 de diciembre, “el 9° Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de ingreso a prisión preventiva que no fue ejecutada por el personal a cargo del recinto, lo que resultó en la liberación del imputado".

Gendarmería recalcó que “esta grave falta no será tolerada” y señalaron que “se notificó de inmediato al Ministerio Público para que inicie la indagatoria correspondiente, en la que Gendarmería cooperará plenamente para esclarecer cada detalle de este incidente inaceptable”.

Además, revelaron que se determinó sancionar y apartar al funcionario responsable. “Esta acción es un claro mensaje de que no permitiremos que errores administrativos comprometan la integridad del sistema judicial”, indicaron.

Asimismo, afirmaron que “en Gendarmería estamos revisando y fortaleciendo nuestros protocolos de ingreso a prisión preventiva para garantizar que situaciones como ésta no se repitan. La aplicación de la Ley es nuestra prioridad y actuaremos con firmeza ante cualquier incumplimiento”.

