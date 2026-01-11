Nuevo caso de sarampión está vinculado al primero detectado en la Región Metropolitana

El Ministerio de Salud confirmó este sábado el segundo caso importado de sarampión en Chile, situación que llevó a la activación inmediata de medidas de control y vigilancia epidemiológica. El nuevo contagio se encuentra directamente vinculado al primer caso confirmado esta semana en la Región Metropolitana, encendiendo las alertas sanitarias a nivel nacional.

Según informó la Seremi de Salud de La Araucanía, el segundo paciente corresponde a un ciudadano chileno de 36 años, residente en Alemania, quien compartió vuelo con el primer contagiado. Ambos viajaron desde Montevideo a Santiago el pasado 31 de diciembre, antecedente clave para la investigación epidemiológica en curso.

Tras conocerse esta situación, el área epidemiológica del Minsal tomó contacto inmediato con el pasajero, con el objetivo de evaluar su estado de salud y coordinar las acciones preventivas correspondientes. El paciente se encuentra asintomático y en buenas condiciones generales, según precisaron las autoridades.

Como parte del bloqueo epidemiológico, el afectado será vacunado contra el sarampión durante la jornada de este domingo y permanecerá bajo monitoreo sanitario por un período de 21 días, plazo correspondiente al máximo de incubación de la enfermedad, con el fin de detectar oportunamente cualquier síntoma.

Cabe recordar que el primer caso importado fue confirmado el 9 de enero, correspondiente a una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en Chile. Desde el Minsal recalcaron que no existe evidencia de transmisión comunitaria, pero insistieron en la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día para prevenir nuevos contagios.

