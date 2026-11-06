Nuevo baleado en Cesfam de Puente Alto desata otro paro: dos centros de salud ya han suspendido sus atenciones en la comuna

Otro Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Puente Alto se encuentra en paro debido a un nuevo incidente de seguridad por el ingreso de una persona baleada.

Esta vez se trata del Cesfam y SAPU Karol Wojtyla, ubicado en la población Pedro Lira, donde ingresó un joven de 18 años herido durante la noche de este jueves 5.

"Efectivamente ingresó un sujeto lesionado por impacto balístico, el cual fue trasladado hasta el Hospital Sotero del Río. Se hizo denuncia de oficio y estamos a la espera de instrucciones por parte de Fiscalía", señaló Carabineros.

Por su parte, el alcalde Matías Toledo expresó que "a 24 horas de los hechos ocurridos y difundidos por toda la prensa nacional, nuevamente recibimos un baleado en nuestros centros de salud y nuevamente no estaba el punto fijo comprometido".

A ello añadió que "nuevamente fue Seguridad Pública Municipal quien alertó la problemática, nuevamente le enviamos el correo a la Delegación Presidencial Provincial, nuevamente le escribimos al Seremi de Seguridad, nuevamente le escribimos al Delegado Presidencial Metropolitano, nuevamente le informamos a la Ministra de Salud, nuevamente el Gobierno de Chile le falló Puente Alto".

"Y con esto quiero dejar claro, nuestro problema no es con Carabineros, mucho menos con la 66ª Comisaría, porque vemos cómo ellos trabajan a diario por la seguridad de nuestra comuna entregando el 300% y la mejor disposición al trabajo colaborativo; el problema lo tenemos con las autoridades que debiesen ser garantes de los derechos de los puentealtinos", agregó la máxima autoridad comunal.

Al igual que lo ocurrido en la noche del miércoles en el Cesfam y SAPU Raúl Silva Henríquez del sector Bajos de Mena, el nuevo incidente a disparos se registró a pocas cuadras del Cesfam y SAPU Karol Wojtyla, caso que comenzó a ser investigado por la PDI. Ambos recintos se encuentran en paro, aunque con turnos éticos.

PURANOTICIA