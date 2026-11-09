Nuevo balance de seguridad: Este año se contabilizan 766 víctimas de homicidio, 156 menos que en 2025

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó este lunes, en el balance semanal del Plan Operativo de Seguridad, que al 1 de noviembre se registran 766 víctimas de homicidio, frente a 922 en igual período de 2025, una baja de 16,9%.

“Un 17% que se traduce en números: hay 156 homicidios menos a igual fecha que el año anterior. 156 familias que no tuvieron que vivir un luto”, afirmó tras el habitual Comité Policial.

Los robos con violencia bajaron 19,2%, de 49.491 a 39.984 casos. En la frontera norte, la Policía de Investigaciones (PDI) detectó 1.637 ingresos irregulares, frente a 11.298 en 2025, lo que significa una disminución de 85,5%.

Las policías y Gendarmería han incautado 116 toneladas de droga en lo que va del año; es decir, un 25,3% más en comparación al año anterior.

En la Macrozona Sur se registra una baja de 24,6% en hechos de violencia y Carabineros ha desarticulado 1.101 bandas durante el año.

“Es un plan que da resultados y se traduce en cifras, en hechos concretos en beneficio de una mayor tranquilidad para las familias de Chile”, enfatizó el ministro.

Arrau informó además sobre la detención en Perú del presunto autor del homicidio del suboficial mayor Daniel Palma, hecho ocurrido en 2023. “Se logró identificar, está con otra identidad y se están haciendo todos los procedimientos para que pueda enfrentar la justicia en Chile. Esperamos que pueda ser extraditado en las próximas semanas”, explicó.

Arrau se refirió también a las entradas y registros que realizan en inmuebles vinculados a los destrozos y robos ocurridos en el CESFAM de Bajos de Mena, en Puente Alto. “Hay responsables identificados y, por supuesto, haremos valer todo el peso de la ley”, dijo.

En materia penitenciaria, el secretario de Estsado informó que hay 65.672 personas privadas de libertad en régimen cerrado en las cárceles, de las cuales un 16,3% son extranjeras. Además, se detuvo en un caso ocurrido en la región de Valparaíso: una mujer intentó ingresar droga a un recinto penitenciario, a través de un lactante de nueve meses, durante una visita a un interno junto a dos menores de edad. Las visitas se habían repetido 16 veces en el año. “Esta es la realidad que enfrentamos en las cárceles”, afirmó Arrau.

La mujer quedó detenida, los menores fueron derivados a residencias de protección y el interno será trasladado a otro penal. “Cuando hablamos de los recursos, de respaldar más a Gendarmería, de tener normas más estrictas, de esto se trata: de impedir el ingreso utilizando menores”, explicó el ministro, quien agregó que espera que la Defensoría de la Niñez se haga parte de este caso, “porque la preocupación por los menores es fundamental, aparte de un mayor control penitenciario”.

Sobre la Ronda Nacional de Prófugos y Control Migratorio, realizada por las policías de manera simultánea en las 16 regiones, el ministro Arrau informó que dejó 1.247 detenidos, 668 de ellos con órdenes de detención vigentes. Se incautaron 168 vehículos, 7 armas de fuego y más de 43 kilos de droga, 37 de ellos de ketamina, y la PDI fiscalizó a 843 extranjeros, detectando 99 infractores a la ley migratoria. “No solamente es controlar y mostrar la acción del Estado, sino que estos operativos confirman que son efectivos y llevan más seguridad a nuestros barrios y comunas”, concluyó.

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