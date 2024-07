Nuevo asesinato en Quinta Normal: Hombre murió apuñalado tras discutir con otro

La PDI investiga un homicidio con arma blanca registrado la noche de este martes en la comuna de Quinta Normal, donde un hombre fue atacado a puñaladas en la vía pública por parte de un desconocido.

El crimen ocurrió en la intersección de pasaje Cuatro con calle Emilio Campodónico, donde las cámaras de seguridad captaron el momento de la discusión entre la víctima –una persona en situación de calle– y el autor de la mortal agresión.

Sobre el fallecido, el inspector Felipe Salamanca señaló que “se trata de una persona de sexo masculino, de alrededor de 35 a 40 años, y su identidad va a ser corroborada a través de sus impresiones dactilares levantadas por personal del Laboratorio de Criminalística central”.

Añadió que “pudimos corroborar que este hecho ocurrió a eso de las 22:30 horas, cuando la víctima iba caminando, aparentemente discutiendo con un segundo sujeto, y éste le propina lesiones cortantes a nivel torácico”.

“El móvil del hecho aún no lo podemos corroborar ni descartar ninguna línea investigativa. Mantenemos algunos testigos, se está coordinando su declaración. Por el momento no existiría algún vínculo víctima y victimario. No tenemos antecedentes del arma homicida”, concluyó.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya busca al autor del crimen.

(Imagen: 24 Horas)

