Nueve delincuentes desvalijaron la casa de una madre y su hija en El Bosque: hubo disparos y destrucción de las cámaras

Una mujer y su hija de 13 años fueron asaltadas en su domicilio en El Bosque por un grupo de sujetos que disparó en el interior y escapó con diversas especies de valor.

El turbazo se produjo alrededor de la medianoche de este miércoles 22 de octubre en un inmueble ubicado en calle Francisco de Camargo, hasta donde llegaron al menos nueve delincuentes en tres vehículos, quienes forzaron la puerta de entrada, subieron al segundo piso y amenazaron a las víctimas con armas de fuego.

Con la situación controlada, los antisociales cargaron diversas especies de valor en los vehículos, para finalmente escapar del sitio del suceso en dirección desconocida.

Al momento de la fuga, uno de los delincuentes disparó dos veces al interior del domicilio de las víctimas y también destruyeron los registros de cámaras.

El teniente Jorge Espinoza, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, informó que los sujetos lograron robar "dinero en efectivo, joyas, tarjetas bancarias y otros elementos tecnológicos de las víctimas", además del vehículo familiar.

