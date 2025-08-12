Nueva normativa para llamadas spam entra en vigencia este miércoles

A un día de que entre en vigencia la nueva normativa, las autoridades detallaron este martes cómo funcionará la medida que busca permitir a los usuarios reconocer cuando se trata de llamadas comerciales y, especialmente, de posibles estafas. A partir de este miércoles 13 de agosto, todas las comunicaciones masivas y automáticas deberán utilizar prefijos especiales.

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) explicaron que las empresas deberán implementar dos prefijos, cada uno con un propósito específico:

Prefijo 600: Identificará las llamadas publicitarias "que han sido solicitadas por el usuario o aceptadas mediante contrato de servicios". Es decir, se usará para comunicaciones de instituciones con las que el cliente ya tiene una relación.

Prefijo 809: Se aplicará a las llamadas publicitarias "que no han sido solicitadas ni autorizadas por el usuario". Este será el identificador de las comunicaciones de telemarketing no deseadas.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, enfatizó que la norma es clave para la seguridad. "Esto lo que permite es que las personas sepan que están recibiendo una llamada legítima y puesto en contrario, si lo llaman de un +569 o desde un número extranjero para venderle un plan, se trata de una estafa, así de simple", afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, subrayó que la medida es "indispensable" para combatir los fraudes. "Las bandas criminales utilizaban distintos sistemas para poder engañar a las personas y estafarlas. Por lo tanto, la implementación de estos prefijos para asegurar que estas llamadas son lícitas, es indispensable para que toda otra llamada que venga con otro número la podamos rechazar inmediatamente", sostuvo.

PURANOTICIA