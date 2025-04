Nueva mesa directiva del Senado se reúne con el Presidente Boric en La Moneda: "Estamos dispuestos a trabajar por el bien de Chile"

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos y el subsecretario de la cartera, Nicolás Facuse, recibieron a la nueva mesa directiva del Senado, encabezada por su presidente, Manuel José Ossandón, y el vicepresidente, Ricardo Lagos Weber.

Tras la primera reunión protocolar que sostuvieron como Mesa con el mandatario, el parlamentario de Renovación Nacional manifestó que "estamos dispuestos, como Mesa del Senado, a trabajar por el bien de Chile. Yo he sido crítico y puedo mantener muchas de mis posturas, pero no me pierdo un minuto en la presidencia del Senado, en que tenemos que ser transversales, tenemos que buscar apoyar todos los temas en seguridad, en desarrollo, en salud, en crecimiento económico, en lo que sea, para ayudar a nuestra gente".

El presidente del Senado indicó que junto al legislador del PPD, "tuvimos una reunión muy cordial con el Presidente, muy simpática y muy profunda en los temas que abordamos y en los compromisos que nosotros asumimos".

Por su parte, Ricardo Lagos precisó que “entre los temas en los que se quieren avanzar están los proyectos pendientes de la agenda de seguridad, permisos sectoriales, que permiten destrabar las inversiones…lo mismo con el sistema de evaluación ambiental y otros en materia económica”.

"Entendemos que esto es un año electoral, que puede generar tensiones, pero con todo, creemos que tres o cuatro proyectos de mucha relevancia, que tienen cierta transversalidad, creo que podemos empujarlos y sacarlos adelante al margen de la discusión electoral... y ahora, con mayor razón, si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo a nivel global, producto de las decisiones que está tomando la Administración de Estados Unidos", finalizó.

(Imagen: Senado)

PURANOTICIA