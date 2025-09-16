Nueva Fiscalía Supraterritorial: Presidente Boric promulga ley para delitos complejos

El nuevo organismo, que podrá operar en todas las regiones del país, busca superar las limitaciones territoriales para perseguir a las redes criminales que operan sin fronteras.
El presidente Gabriel Boric promulgó este martes la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FST), una nueva entidad especializada dentro del Ministerio Público para combatir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. El nuevo organismo, que podrá operar en todas las regiones del país, busca superar las limitaciones territoriales para perseguir a las redes criminales que operan sin fronteras.
Durante su discurso, el mandatario destacó que "modernizar nuestra legislación para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a nuestros compatriotas, ha sido una de las tareas más importantes y prioritarias que hemos enfrentado como Estado, más que como gobierno". El Presidente aseguró que la creación de la FST se suma a las "más de 70 leyes" en materia de seguridad aprobadas en su periodo, el mayor número desde el retorno a la democracia.
Sin embargo, Boric también se refirió a las tareas pendientes y reiteró la urgencia de proyectos clave. Hizo un llamado al Congreso a aprobar la ley que levanta el secreto bancario, argumentando que es "tremendamente importante" para que la Fiscalía pueda "perseguir la ruta del dinero y profundizar en la trama invisible del narcotráfico y del crimen organizado". En ese sentido, enfatizó que este esfuerzo es un desafío que debe unir a todos los sectores. "Esto no es un gallito entre el gobierno y la oposición, es ponerse en la línea de perseguir a los jefes de la delincuencia. En esto nos necesitamos todos, unidos", concluyó.
