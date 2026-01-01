Nueva condena contra Krassnoff eleva sus penas a más de mil años de cárcel

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a 15 años de presidio al exmiembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Miguel Krassnoff Martchenko, por su responsabilidad en el secuestro calificado del estudiante de la Universidad de Chile, Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, ocurrido en el año 1974, durante la dictadura militar.

De acuerdo con lo informado por El Mostrador, esta nueva sentencia eleva las condenas impuestas a Krassnoff a cerca de mil años de cárcel, considerando su participación en múltiples delitos de lesa humanidad. Araneda Pizzini, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), permanece hasta hoy en condición de detenido desaparecido.

La abogada Carolina Vega, del Estudio Caucoto Abogados, valoró el fallo y señaló que “la sentencia dictada constituye un hito significativo para las querellantes”, destacando que han debido transcurrir más de 50 años para que se dicte una sentencia de primera instancia por este caso en particular.

“La familia ha esperado décadas por un mínimo de justicia, y solo hoy comienza a ver un avance concreto. En tiempos tan hostiles para los derechos humanos, una nueva condena contra Miguel Krassnoff es un acto de justicia”, agregó la jurista, subrayando la relevancia histórica y judicial del fallo.

Según los antecedentes del proceso, Dignaldo Araneda Pizzini fue visto por testigos en el cuartel de la DINA ubicado en calle Londres 38, en la comuna de Santiago, recinto que estaba a cargo del mayor de Ejército Marcelo Moren Brito, fallecido exagente y reconocido torturador. Posteriormente, la víctima fue trasladada al campamento 4 Álamos, lugar desde donde se perdió definitivamente su rastro, consolidándose su condición de detenido desaparecido.

